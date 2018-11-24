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Ушел из жизни режиссер Николас Роуг

Общество

Трагедия произошла в пятницу, 23 ноября, в Лондоне

Лондон, 24 ноября 2018, 19:24 — REGNUM  В Великобритании скончался кинорежиссер Николас Роуг, известный благодаря работе над телесериалом «Хроники молодого Индианы Джонса». Об этом передает BBC со ссылкой на семью кинематографиста.

Трагедия произошла в пятницу, 23 ноября, в Лондоне.

«Режиссер Николас Роуг… умер в возрасте 90 лет», — уточнили в семье.

О причинах смерти кинорежиссера пока не сообщается.

Напомним, режиссер Николас Роуг снял такие фильмы, как «Представление», «Обход», «Ночной поезд», «Хроники молодого Индианы Джонса» и др.

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