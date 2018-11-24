В Москве появился новый объект культурного наследия

Москва, , 19:11 — REGNUM Ограда и въездные ворота Московского аэровокзала на Ленинградском проспекте включены в реестр объектов культурного наследия. Об этом 24 ноября сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

По словам руководителя Департамента культурного наследия Москвы Алексея Емельянова, архитектурное сооружение сохранило свой исторический облик и память о времени, когда эти места были тесно связаны с военно-воздушными силами страны.

Металлическая ограда и ворота для проезда автотранспорта были построены в 1940—1950-х годах прошлого столетия. Ограда украшена орнаментом в военном стиле с дубовыми листьями, шишками, звёздами.

На пилонах, обрамляющих ограду, установлены скульптуры лётчиков и парашютисток.

Напомним, что первый аэродром в Москве основан 17 июня 1910 года, когда земля на территории Ходынского поля была выделена Обществу воздухоплавания штабом Московского округа.

Первые пассажирские рейсы были запущены на аэродроме с 1923 года. С 1990-х годов по 2001 год территорию аэродрома использовали для проведения различных спортивных соревнований, а в 2003 году аэродром закрыли. В 2017 начался снос здания аэровокзала. На его месте запланировано строительство нового жилого комплекса.