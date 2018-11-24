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В Хошимине пройдет Международная промышленная выставка

Общество

В выставке примут участие более 750 компаний из 20 стран мира

Ханой, 24 ноября 2018, 18:38 — REGNUM  С 5 по 8 декабря в городе Хошимин пройдет 16-я международная промышленная выставка «Vietnam Expo 2018». В выставке примут участие 750 компаний из 20 стран мира, сообщает издание «Голос Вьетнама».

Почетным гостем в этом году станет Белоруссия. На выставке будет представлено 60 ведущих белорусских предприятий, которые продемонстрируют свою новейшую продукцию и передовые технологии в производстве специализированных грузовых автомобилей, в химии и нефтехимии, фармацевтике, пищевой продукции.

Для того, чтобы привлечь больше предприятий, организаторы выставки договорились с торговыми объединениями, рекламными агентствами, местными и иностранными экспертами о проведении серии смежных мероприятий. Одним из таких мероприятий станет Вьетнамо-китайский форум по торгово-экономической кооперации, в котором примут участие более 200 предприятий обеих стран.

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Зарубежная хроника
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