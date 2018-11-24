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Видео: в США уходивший от погони преступник был пойман собственной машиной

Общество

Мужчина решил покинуть транспортное средство, но далеко не убежал

Сейлем, США, 24 ноября 2018, 17:35 — REGNUM  В сети набирает популярность видеоролик, в котором показано, как преступник, уходивший от погони, был пойман своей же машиной. Видео было опубликовано на YouTube-канале The Oregonian.

31-летний Исайя Джон Геллатли уходил от полицейской погони на автомобиле. В какой-то момент он покинул транспортное средство и попытался сбежать от сотрудников правопорядка. Однако когда Геллатли попытался оббежать машину спереди, она прижала мужчину к стене ближайшего здания и сломала ему ногу.

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Ранее ИА REGNUM опубликовало фотографию записки школьницы из США, которая сообщила владельцу автомобиля о том, что в его повреждении виноват школьный автобус. Мужчина отметил, что поступок девочки помог сэкономить ему около $2 тыс.

Читайте ранее в этом сюжете: В США записка шестиклассницы помогла мужчине сэкономить около $2 тысяч

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