Суббота, 24 Ноября 2018 года
18:05:05 МСК

Житель Калужской области осужден за уклонения от военного призыва

Общество

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 328 УК РФ

Житель Калужской области осужден за уклонения от военного призыва
Иллюстрация: Prokuror-kaluga.ru
В суде

Медынь, Калужская область, 24 ноября 2018, 17:21 — REGNUM  В Калужской области 26-летний житель Медынского района в 2017 году, имея на руках повестку из военного комиссариата, отказался отправиться на службу в Вооруженные силы РФ. Каких-либо законных оснований, предусмотренных Федеральным законом «О воинской обязанности и военной службе» для освобождения от воинской службы мужчина не имел. Об этом 24 ноября сообщил корреспонденту ИА REGNUM прокурор Медынского района Алексей Буренков.

По выявленным нарушениям прокуратурой района направлены в Дзержинский следственный отдел следственного Управления СК России по Калужской области материалы проверки.

По их результатам было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 328 УК РФ — уклонение от призыва на военную службу при отсутствии законных оснований для освобождения от этой службы.

После окончания расследования, уголовное дело было направлено для суд, где подсудимый признал себя виновным и раскаялся в содеянном.

Суд, с учетом мнения государственного обвинителя признал мужчину виновным и назначил наказание в виде штрафа в размере 50 тыс. рублей.

Читайте также: Большинство новобранцев Кабардино-Балкарии будут служить в Росгвардии

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
ЧП в армии
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить