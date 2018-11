Ведущие социальные компании Эфиопии объединяются в единый холдинг

Аддис-Абеба, , 18:25 — REGNUM Семь самых крупных социальных предприятий и организаций Эфиопии объявили об объединении в единый социальный холдинг — SEE. Председателем правления холдинга стал лауреат награды «Социальный предприниматель года 2018» Бруктауит Тыгабу. Г-н Тыгабу сообщил, что главной задачей нового объединения станет поддержка растущей экосистемы социальных предприятий Эфиопии. Он добавил, что деятельность социальных некоммерческих предприятий имеет решающее значение для любой страны, приверженной идее добиться устойчивого экономического роста. Об этом сообщил 23 ноября эфиопский новостной ресурс Ethiopian Press Agency.

По мнению главы холдинга, SEE будет выступать за увеличение роли общественных организаций и социальных предприятий в определении социальной политики Эфиопии и усиление правовой поддержки социального предпринимательства в стране. Социальные предприятия Эфиопии будут эффективно работать с правительством и другими заинтересованными сторонами.

Г-н Тыгабу подчеркнул, что в Эфиопии будет проходить «Всемирный форум социальных предприятий 2019», SEE будет играть ключевую роль в продвижении этого события. Он добавил, что такие партнеры SEE, как правительство Эфиопии, социальные организации British Council и Reach for Change будут оказывать поддержку холдингу для достижения поставленных целей. Недавние исследования, проведенные British Council, показали, что в Эфиопии на данный момент работает около 50 000 социальных предприятий.

Социальные предприятия играют ключевую роль в разработке, финансировании и реализации решений социальных, культурных или экологических проблем, которые по тем или иным причинам не решаются властями государства.