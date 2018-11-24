Названо число вышедших на акции протеста во Франции

Париж, , 17:15 — REGNUM Во Франции в акциях протеста участвуют около 23 тысяч человек. Об этом 24 ноября сообщает BFM TV со ссылкой на данные министерства внутренних дел страны.

«Около 23 тыс. «желтых жилетов» участвуют в акциях по всей Франции», — передает вещатель.

В министерстве отмечают, что в районе Елисейских полей в Париже находятся 5 тыс. митингующих, всего в столице в акциях протеста принимают участие 8 тыс. человек.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в минувшие выходные во Франции начались масштабные протесты профессиональных водителей и автолюбителей, которые выступают против повышения цен на топливо в стране.

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