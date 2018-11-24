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Названо число вышедших на акции протеста во Франции

Общество

В районе Елисейских полей в Париже находятся 5 тыс. митингующих

Париж, 24 ноября 2018, 17:15 — REGNUM  Во Франции в акциях протеста участвуют около 23 тысяч человек. Об этом 24 ноября сообщает BFM TV со ссылкой на данные министерства внутренних дел страны.

«Около 23 тыс. «желтых жилетов» участвуют в акциях по всей Франции», — передает вещатель.

В министерстве отмечают, что в районе Елисейских полей в Париже находятся 5 тыс. митингующих, всего в столице в акциях протеста принимают участие 8 тыс. человек.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в минувшие выходные во Франции начались масштабные протесты профессиональных водителей и автолюбителей, которые выступают против повышения цен на топливо в стране.

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А также: В столкновении с «желтыми жилетами» пострадали семь французских полицейских

Читайте развитие сюжета: Двое полицейских пострадали в ходе акции протеста в Париже

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Политическая жизнь Франции
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