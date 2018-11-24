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Космонавт объяснил, как доказать высадку астронавтов США на Луну

Общество

«Нет сомнений»

Космонавт объяснил, как доказать высадку астронавтов США на Луну
Иллюстрация: Nasa.gov
След на луне

Москва, 24 ноября 2018, 16:59 — REGNUM  Следы техники, оставшиеся на поверхности Луны, могут выступать в качестве неопровержимого доказательства высадки американских астронавтов. Об этом радиостанции «Говорит Москва» заявил космонавт Сергей Рязанский, комментируя заявление руководителя «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина.

«У меня, например, нет сомнений, — сказал он. — Я точно знаю, что были (американцы на Луне)».

По его словам, доказать это довольно несложно, так как «наверняка остались следы, наверняка есть и остатки посадочных модулей, роверов, и прочего».

Как передавало ИА REGNUM, 23 ноября глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин во время посещения компании «Российские космические системы» заявил, что госкорпорация собирается проверить, были ли американцы на Луне.

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