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Межэтнические столкновения в университете Исламабада – десятки раненых

Общество

В университете имени Джинны в Исламабаде произошли столкновения между двумя этническими группами

Межэтнические столкновения в университете Исламабада – десятки раненых
Иллюстрация: Jinnah.edu
Университет имени Мухаммада Али Джинны

Исламабад, 24 ноября 2018, 17:09 — REGNUM  В университете имени Мухаммада Али Джинны в Исламабаде произошли массовые межэтнические столкновения.

По сообщению пакистанского новостного агентства Dawn со ссылкой на официального представителя полиции Исламабада, беспорядки в университете Исламабада начались после того как один из студентов-пуштунов был задержан за хранение крупной партии наркотиков. По версии полиции, товарищи арестованного вышли на стихийную демонстрацию, после чего в нее на полном ходу въехал автомобиль одного из студентов-панджабцев, тяжело ранив нескольких демонстрантов.

Инцидент был воспринят группой студентов-пуштунов как преднамеренная провокация панджабцев. Перепалка между представителями двух этнических групп у кампуса университета переросла в столкновение с применением холодного и огнестрельного оружия. Полиция и рейнджеры Исламабада, прибывшие на место, восстановили порядок на территории Университета.

Официальный представитель полиции Шабир Таноли заявил, что столкновение, в ходе которого было ранено несколько десятков человек, произошло «из-за мелочи».

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Зарубежная хроника
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