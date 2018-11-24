Перед зданием парламента Албании прошел митинг противников сноса домов

Тирана, , 17:36 — REGNUM В связи с программой дорожного строительства в Албании планируется снос части зданий на окраине Тираны, что вызвало недовольство жителей. Уже 20 дней собственники свыше 320 домов в Тиранском районе «Уназа е Ре» протестуют, требуя предварительной выплаты полной компенсации рыночной стоимости их жилищ. 22 ноября протесты переместились из района «Уназа е Ре» к зданию Кувенда (парламента) Албании, где помимо депутатов, находилось и правительство во главе с премьер-министром Эди Рамой.Люди были настроены весьма агрессивно. Вот, что заявил один из владельцев домов, предназначенных на снос: «Я призываю весь албанский народ подняться, поскольку это повод всей Албании очнуться, ведь она движется к пропасти <.> Я умру за свою собственность. (Обращаясь к премьер-министру) Ты обманываешь народ, но не можешь нас задавить. Если умру я, то это будет и твой конец. <.> Оставьте политические игры, ведь мы тут не из-за политики, а из-за наших законных прав».Протестующие попытались ворваться в парламент. Безопасность политиков защищали свыше тысячи сотрудников охраны правопорядка. Как сообщает албанское новостное агентство «Телеграфи», участники протеста принесли петарды и дымовые шашки. В результате взрыва одной из них сотруднице полиции оторвало пальцы. Всего же было ранено 12 полицейских, двое из них находятся в тяжелом состоянии. Также были совершены попытки нападения на премьер-министра Эди Раму. Точное количество раненых и арестованных среди протестующих ещё не установлено. Прокуратура начала расследование в связи со случаями насилия против сотрудников полиции.