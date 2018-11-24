Тирана, 24 ноября 2018, 17:36 — REGNUM В связи с программой дорожного строительства в Албании планируется снос части зданий на окраине Тираны, что вызвало недовольство жителей. Уже 20 дней собственники свыше 320 домов в Тиранском районе «Уназа е Ре» протестуют, требуя предварительной выплаты полной компенсации рыночной стоимости их жилищ. 22 ноября протесты переместились из района «Уназа е Ре» к зданию Кувенда (парламента) Албании, где помимо депутатов, находилось и правительство во главе с премьер-министром Эди Рамой.Люди были настроены весьма агрессивно. Вот, что заявил один из владельцев домов, предназначенных на снос: «Я призываю весь албанский народ подняться, поскольку это повод всей Албании очнуться, ведь она движется к пропасти <.> Я умру за свою собственность. (Обращаясь к премьер-министру) Ты обманываешь народ, но не можешь нас задавить. Если умру я, то это будет и твой конец. <.> Оставьте политические игры, ведь мы тут не из-за политики, а из-за наших законных прав».Протестующие попытались ворваться в парламент. Безопасность политиков защищали свыше тысячи сотрудников охраны правопорядка. Как сообщает албанское новостное агентство «Телеграфи», участники протеста принесли петарды и дымовые шашки. В результате взрыва одной из них сотруднице полиции оторвало пальцы. Всего же было ранено 12 полицейских, двое из них находятся в тяжелом состоянии. Также были совершены попытки нападения на премьер-министра Эди Раму. Точное количество раненых и арестованных среди протестующих ещё не установлено. Прокуратура начала расследование в связи со случаями насилия против сотрудников полиции.
Перед зданием парламента Албании прошел митинг противников сноса домов
Перед зданием парламента Албании прошла массовая акция протеста против сноса свыше 320 домов на окраине Тираны без выплаты полной компенсации их стоимости владельцам
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