Жительница Калужской области осуждена за нападение на сына

Малоярославец, Калужская область, , 16:30 — REGNUM 31-летняя жительнице Малоярославца Калужской области приговорена к двум годам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Осужденной дана отсрочка от реального отбывания наказания до достижения младшим ребенком 14 лет.

Как сообщили 24 ноября корреспонденту ИА REGNUM в калужском региональном следственном управлении СК России, в ночь на 1 января 2018 года осужденная находилась у себя дома в одном из общежитий города Малоярославец вместе с 7-летней дочерью. Когда ее 15-летний сын пришел с прогулки в состоянии алкогольного опьянения, между матерью и сыном произошел конфликт и драка, в ходе которой женщина нанесла сыну серьезное ранение. Подросток был госпитализирован в больницу.

Между тем, семья, в которой произошло происшествие, состояла на учете как неблагополучная. Женщина не работала, семья проживала на социальное пособие. Подросток ранее попадал в поле зрение правоохранительных органов за уходы из дома и совершение правонарушений.

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