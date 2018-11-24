Учителя Москвы обсудили внедрение IT-технологий в образовательные процессы

Москва, , 14:54 — REGNUM Педагоги, представители IT-индустрии и чиновники обсудили использование информационных технологий в образовательном процессе на конференции «Поколение NEXT». Об этом сообщает пресс-служба столичной мэрии.

На конференции, прошедшей 22−23 ноября, специалисты из индустрии информационных технологий провели мастер-классы для московских учителей. Педагогам рассказали об особенностях использования IT-технологий (интерактивных панелей, электронных журналов и других) в образовательном процессе.

Одной из главных тем конференции стал проект «Московская электронная школа», объединяющий не только инфраструктуру и программное обеспечение, но и крупную электронную библиотеку.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что проект «Московская электронная школа» был признан одним из 100 лучших мировых проектов в сфере образования на саммите HundrED в Хельсинки.

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