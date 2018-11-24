Арестован создатель приложения для обхода блокировки «вКонтакте»

Москва, , 13:21 — REGNUM Федор Власов, создавший приложение Kate Mobile для обхода блокировки социальной сети «вКонтакте», арестован по подозрению в причастности к незаконным действиям. 23 ноября об этом сообщили в сообществе приложения Kate Mobile во «вКонтакте».

В сообществе отметили, что причиной задержания стали незаконные действия посторонних личностей, использовавших прокси-сервера приложения. В связи с этим в Kate Mobile приостановили работу сервиса.

Kate Mobile является приложением для Android-телефонов, через которое можно зайти в социальную сеть в обход блокировки. Этим приложением активно пользуются жители Украины, сейчас в сообществе Kate Mobile состоит 5,8 млн участников.

Напомним, в мае 2017 года на Украине решением президента Петра Порошенко был заблокирован ряд российских интернет-сервисов, включая социальную сеть «вКонтакте».