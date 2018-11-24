Суббота, 24 Ноября 2018 года
14:24:14 МСК

Арестован создатель приложения для обхода блокировки «вКонтакте»

Общество

Причиной задержания стали незаконные действия лиц, использовавших прокси-серверы приложения

Арестован создатель приложения для обхода блокировки «вКонтакте»
Цитата из х/ф «Мечта». Реж. Михаил Ромм. 1941. СССР
Арест

Москва, 24 ноября 2018, 13:21 — REGNUM  Федор Власов, создавший приложение Kate Mobile для обхода блокировки социальной сети «вКонтакте», арестован по подозрению в причастности к незаконным действиям. 23 ноября об этом сообщили в сообществе приложения Kate Mobile во «вКонтакте».

В сообществе отметили, что причиной задержания стали незаконные действия посторонних личностей, использовавших прокси-сервера приложения. В связи с этим в Kate Mobile приостановили работу сервиса.

Kate Mobile является приложением для Android-телефонов, через которое можно зайти в социальную сеть в обход блокировки. Этим приложением активно пользуются жители Украины, сейчас в сообществе Kate Mobile состоит 5,8 млн участников.

Напомним, в мае 2017 года на Украине решением президента Петра Порошенко был заблокирован ряд российских интернет-сервисов, включая социальную сеть «вКонтакте».

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Социальные сети
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить