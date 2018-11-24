80 лет исполняется детскому Санкт-Петербургскому Ансамблю имени Дунаевского

Санкт-Петербург, , 09:53 — REGNUM Свой 80-летний юбилей отмечает легендарный детский Ансамбль песни и танца имени Исаака Осиповича Дунаевского. Об этом сообщается на сайте Санкт-Петербургского городского Дворца творчества юных, под эгидой которого находится коллектив.

24 ноября в честь юбилея состоится праздничный концерт «Вечное движение». Концерт будет проходить в театрально-концертном комплексе «Карнавал» в Санкт-Петербурге. Концерт будет состоять из выступлений хореографических коллективов, оркестра, хора и чтецов. Все концертные номера будут проходить в сопровождении симфонического оркестра.

Юбилейную программу откроет сюита «Дети капитана Гранта», в исполнении симфонического оркестра, хорового и хореографического коллективов Ансамбля.

Напомним, что детский Ансамбль песни и танца был создан композитором и дирижёром Исааком Дунаевским в 1938 году. На сегодняшний день коллектив объединяет более шестисот участников. Ансамбль воспитал уже сотни юных дарований, руководители коллектива помогли раскрыться творческому потенциалу сотен мальчишек и девчонок. Выступления Ансамбля с большим успехом проходили в таких крупнейших концертных залах Санкт-Петербурга, как: Большой зал Санкт-Петербургской академической филармонии им. Д.Д. Шостаковича; Большой концертный зал «Октябрьский»; Государственная академическая капелла Санкт-Петербурга.

В 2011 году хоровой и хореографический коллективы Ансамбль получили звание «Образцовый детский коллектив».

Руководят Ансамблем педагоги-профессионалы, среди которых есть Заслуженный артист России, Почётные работники образования и Заслуженные работники культуры. Отличительной особенностью коллектива является то, что семь педагогов, руководящих Ансамблем, сами являются его выпускниками.