Выяснилось, какая зарплата может «осчастливить» граждан России

Москва, , 07:37 — REGNUM У жителей столицы Приморского края и у москвичей — самые высокие зарплатные ожидания, свидетельствуют результаты опроса, проведенного кадровым сервисом SuperJob.

В ходе исследования выяснилось, что среднестатистическому жителю Владивостока «для счастья» необходимо получать заработную плату в размере 208 тыс. рублей. В Москве этот показатель на 1 тыс. меньше — 207 тыс. рублей. 203 тыс. рублей хотели бы жители Ростова-на-Дону.

Респонденты из Набережных Челнов и Оренбурга имеют самые скромные финансовые «аппетиты», отмечается в исследовании. Для жителей этих городов для счастья вполне хватило бы 116 тыс. рублей в месяц.

Отмечается, что опрос проводился с 7 по 23 ноября 2018 года в 37 городах России с населением более 500 тыс. человек. Общее число респондентов составило 2,5 тыс.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 ноября стало известно, что в России уровень счастья граждан в последнее время находится на максимальных отметках. По данным соцопроса, счастливыми в целом себя считают 84% опрошенных.

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