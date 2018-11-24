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Пожары в США списали на изменения климата

Общество

А также, ураганы, наводнения и цветение водорослей

Вашингтон, 24 ноября 2018, 04:30 — REGNUM  Администрация США опубликовала доклад о проблемах изменения климата и его последствиях на территории страны, сообщает газета The Hill.

Сообщается, что по мнению авторов доклада, лесные пожары в Калифорнии могли быть одним из последствий глобального потепления. Также к последствиям климатических изменений авторы отнесли наводнения, бури, шторма и вероятное похолодание на севере Соединенных Штатов.

«Это абсолютный позор скрывать правду об изменениях климата в год, когда сотни американцев погибли во время пожаров, ураганов, наводнений и цветения водорослей, вызванных климатическими изменениями», — приводит газета слова президента национальной федерации дикой природы Коллина О'Мары.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 ноября американский президент Дональд Трамп высказал в своем Twitter сомнения в существовании так называемого глобального потепления. Он заявил, что холода на северо-востоке США ожидаются жесткими и продолжительными. По мнению Трампа, после таких холодов и речи быть не может о глобальном потеплении.

Читайте ранее в этом сюжете: Холода в США подорвали веру в глобальное потепление у Трампа

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Глобальное потепление
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