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Администрация Трампа настаивает на запрете трансгендерам служить в армии

Общество

И ждет решения Верховного суда

Вашингтон, 24 ноября 2018, 04:05 — REGNUM  Белый дом обратился в Верховный суд США для пересмотра предыдущих решений, блокирующих инициативу по запрету на службу в армии для трансгендеров, сообщает Reuters.

Отмечается, что решения нижестоящих судов по трем делам по этому вопросу были заблокированы. Это и побудило администрацию американского президента обратиться в верховный суд.

Ранее, в марте 2018 года, президент США Дональд Трамп подписал указ, запрещающим военную службу трансгендерам, кроме случаев с «исключительными обстоятельствами», в частности для трансгендеров, страдающих от так называемой гендерной дисфории. Тогда заявлялось, что таким людям требуется медицинский уход и лечение.

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