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Дольче и Габбана принесли извинения китайскому народу

Общество

Не все китайцы им поверили

Рим, 24 ноября 2018, 03:50 — REGNUM  Модельеры Доменико Дольче и Стефано Габбана принесли официальные извинения перед жителями Китая, выложив видеоролик на своем официальном канале в YouTube.

Модельеры заявили, что на самом деле они любят Китай и очень уважают китайский народ, а также ценят китайскую культуру. После этого они еще раз принесли извинения и закончили видеоролик словом «простите» на китайском языке.

Однако не все пользователи поверили в искренность принесенных извинений, заподозрив модельеров исключительно в сожалении об утраченной прибыли.

Напомним, скандал с участием основателей бренда Dolce&Gabbana разгорелся из-за рекламного видеоролика компании, на котором показано, как китайская девушка пытается есть блюда итальянской кухни палочками. Жители Китая, увидевшие ролик, сочли его оскорбительным.

Позднее в сети появились скриншоты, на которых фигурировали оскорбительные высказывания в адрес Китая и его народа от одного из основателей бренда Стефано Габбана.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 ноября китайские интернет-площадки по продаже товаров отказались продавать вещи бренда Dolce&Gabbana. Отмечается, что интернет-магазины просто исключили из поиска и каталога вещи этого бренда.

Также компания была вынуждена отменить показ мод в Шанхае из-за этого скандала. Помимо этого, китайские звезды шоу-бизнеса решили объявить бренду бойкот и разорвать с ним контракт.

Читайте ранее в этом сюжете: Компания Dolce & Gabbana поплатилась за высказывание её основателя о Китае

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Скандалы с участием деятелей культуры и шоу-бизнеса
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