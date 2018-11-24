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В Казани выбрали самую красивую студентку 2018 года

Общество

Победила студентка из Пензы

Казань, 24 ноября 2018, 01:00 — REGNUM  В Казани завершился финал конкурса «Краса студенчества России — 2018», победу на конкурсе одержала студентка Пензенского государственного университета Алина Зарейник.

Второе место и титул «Вице-краса» получила студентка Ульяновского педагогического университета Екатерина Колосовская. В финальном этапе конкурса участвовали 12 девушек, они представили жюри свои хореографические, вокальные и артистические номера, а также продемонстрировали свои интеллектуальные способности.

Победитель конкурса получит право на участие в фестивале «Российская студенческая весна» и денежный приз в размере 100 тысяч рублей.

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Конкурсы красоты
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