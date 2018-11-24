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В Хабаровске скончался автор слов к маршу «Прощание славянки»

Общество

Поэт известен песней «Где шумит седой Амур», посвященной 110-летию города, и стихотворением «Над Амуром белым парусом»

Хабаровск, 24 ноября 2018, 00:34 — REGNUM  Хабаровский поэт, широко известный в качестве автора слов на мелодию марша «Прощание славянки», Аркадий Федотов скончался на 89-м году жизни, сообщает министерство культуры Хабаровского края.

Для хабаровчан поэт известен песней «Где шумит седой Амур», посвященной 110-летию города, и стихотворением «Над Амуром белым парусом».

Слова к «Прощанию славянки» Федотов написал в 1965 году. Как отмечает хабаровский минкульт, тексты на мелодию марша писали разные авторы, однако «все же более удачно легли слова хабаровского поэта».

Церемония прощания с поэтом состоится 26 ноября в 10:30 (время местное) в краевой клинической больнице №2 Хабаровска.

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