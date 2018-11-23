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На Украине хотят сделать фото в паспорте более «толерантным»

Общество

Права верующих могут быть ущемлены, считают в МВД Украины

На Украине хотят сделать фото в паспорте более «толерантным»
Иллюстрация: 5.ua
Украинский паспорт

Киев, 23 ноября 2018, 23:30 — REGNUM  Фотографирование на документы на Украине могут сделать более «дружелюбным» к лицам той или иной конфессии, сообщает 23 ноября УНИАН.

Согласно сообщению, МВД Украины и государственная миграционная служба Украины планируют изменить стандарт фотографирования на паспорт и другие документы. Так, сейчас разрешено фотографироваться только без головного убора, что может ущемлять права некоторых граждан, считают в МВД.

МВД и миграционная служба подали запрос в «Украинский научно-исследовательский и учебный центр проблем стандартизации, сертификации и качества», чтобы ученые пересмотрели стандарт фотографирования на документы.

Напомним, ранее на Украине начали выдавать ID-карты вместо паспортов, однако верующие возмутились тем, что им навязывают биометрические паспорта. В результате Верховный суд позволил гражданам Украины получать вместо ID-карт обычные паспорта.

Читайте ранее в этом сюжете: На Украине верующие добились возможности не оставлять биометрические данные

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Миграция, гражданство, паспортизация
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