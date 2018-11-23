Петербургский депутат требует закрыть опасные торговые центры

Санкт-Петербург, , 20:27 — REGNUM Депутат ЗакСа Петербурга Константин Чебыкин требует повторной проверки торгового центра Северной столицы, который местные жители считают опасным. На эту мысль единоросса навел заочный арест главного фигуранта в деле о пожаре в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» Вячеслава Вишневского.

Вишневский был владельцем торгового комплекса «Зимняя вишня», при пожаре в котором погибли 60 человек. Решение о заочном аресте Вишневского было принято еще 1 ноября, сегодня это одобрил Кемеровский суд. Однако наказать главного фигуранта в деле о пожаре все еще невозможно, так как господин Вишневский скрывается за границей, российские правоохранители уже объявили его в международный розыск. По версии следствия, серьезные нарушения пожарной безопасности кемеровский бизнесмен компенсировал взяткой в 7 млн рублей.

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Кемеровская трагедия спровоцировала массовые проверки безопасности, в том числе и в Петербурге. В результате, как напоминает Чебыкин, из-за грубых нарушений закрыли сразу несколько торговых центров в разных районах Северной столицы.

Среди них комплексы на улице Одоевского и на Васильевском острове, закрыл свои двери для горожан и торговый центр «Светлановский». В начале августа спасатели опечатали один из крупнейших торговых центров Петербурга «Питерлэнд». Тогда было вынесено постановление о приостановке деятельности объекта «на основании учета выявленных нарушений в области пожарной безопасности».

Как отмечает депутат, петербуржцы просят его помочь закрыть другие потенциально опасные торговые центры. Чебыкин называет «Гарден Сити» в Приморском районе, где множественные нарушения пожарной безопасности обнаружили еще весной. Так, опасения вызывает состояние эвакуационных выходов, вентиляции. Кроме того, в условиях возгорания возникнет и угроза разрушения, потому что из-за неправильной конструкции стены торгового центра станут чрезвычайно хрупкими.

После жалоб горожан Чебыкин направил запрос на повторную проверку торгового центра в прокуратуру и МЧС.

«Если есть какие-то нарушения, которые могут повлиять на безопасность посетителей и персонала, однозначно торговый центр должен быть закрыт. До полного устранения всех замечаний. Нарушение пожарной безопасности — это, прежде всего, халатность и безответственность владельцев торговых центров, а также некоторые товарищи очень экономят свои средства. Это чисто коммерческий вопрос», — считает парламентарий.

Добавим, «Гарден сити» уже оштрафовали за нарушения пожарной безопасности на 150 тыс. рублей.