Замначальника курского отдела МЧС нашёл способ заработать на проверках

Курск, , 19:18 — REGNUM Заместитель начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Курску и Курскому району МЧС России Николай Прокопов стал фигурантом уголовного дела по статье «Получение должностным лицом взятки за незаконные действия (бездействие)». Об этом 23 ноября сообщила пресс-служба СУ СК РФ по Курской области.

По версии следствия, в ноябре 2018 года при проведении проверки пожарной безопасности на одном из предприятий областного центра были обнаружены нарушения, за которые руководитель должен был понести административную ответственность. Однако Прокопов за незаконное вознаграждение в 15 тысяч рублей в акт проверки сведения о выявленных нарушениях не внёс.

Сейчас подозреваемый находится под подпиской о невыезде, а расследование уголовного дела продолжается. Следователи не исключают, что подозреваемый совершал аналогичные преступления неоднократно, и призывает всех, располагающих информацией об этом, обращаться в региональное управление СК.