В Москве открывается форум ЮНЕСКО «Наука на благо человечества»

Москва, , 00:00 — REGNUM Сегодня, 26 ноября, откроет свою работу X Международный форум неправительственных партнеров ЮНЕСКО «Наука на благо человечества», сообщает ИА REGNUM.

В церемонии примут участие глава МИД России Сергей Лавров, заместитель генерального директора ЮНЕСКО Син Цюй, президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев, глава комитета Госдумы по международным делам, председатель правления Российского фонда мира Леонид Слуцкий (ЛДПР).

Участие в форуме примут более 300 выдающихся российских и зарубежных ученых из более чем 50 стран и 30 университетов, среди них научный руководитель Института всемирной истории РАН Александр Чубарьян, профессор Университета Гавра Пьер-Бруно Руффини, лауреат Нобелевской премии Валентини Рикардои другие.

В центре внимания форума — роль науки в цифровом пространстве, взаимосвязь науки и гражданского общества, наука и этика в современном мире. В рамках форума состоятся 25 пленарных заседаний, панельных дискуссий и семинаров, посвящённых проблемам взаимодействия гражданского общества и научного сообщества и их влиянию на принятие политических решений. Особое внимание будет уделено этическим проблемам науки, взаимодействию человека, техносферы и природы. Также пройдут дискуссии по проблемам развития крупных международных проектов. Отдельные заседания будут посвящены роли женщин и молодежи в науке, а также роли науки в развитии образования и искусства.

«Мы живем в непростое время. Сейчас создается мировая архитектура нового века, которая во имя людей должна быть стабильной, равновесной и безопасной. В этих целях необходимо работать, в том числе, и в плоскости научной дипломатии», — отметил Слуцкий.