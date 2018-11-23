Пятница, 23 Ноября 2018 года
18:48:44 МСК

Пешеходы Красногорска рискуют жизнью на стройке новой развязки

Общество

Проектом застройки, по всей видимости, не были предусмотрены в нужном количестве пешеходные подступы

9
Пешеходы Красногорска рискуют жизнью на стройке новой развязки
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Вдоль Волоколамского шоссе вырыт котлован под коммуникации

Красногорск, 23 ноября 2018, 18:17 — REGNUM  Жители подмосковного Красногорска с риском для здоровья и жизни совершают пешие переходы сквозь строительную площадку новой автомобильной развязки, передаёт 23 ноября корреспондент ИА REGNUM.

5
Людям попросту негде ходить
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Людям попросту негде ходить

Проектом застройки, по всей видимости, не были предусмотрены в нужном количестве пешеходные подступы к Волоколамскому шоссе, а также временные обходные тротуары, а потребность в пешеходной инфраструктуре у жителей осталась. Они вынуждены проходить через стройку по перекопанному грунту, минуя ямы, строительный мусор, подвергая свою жизнь и здоровье опасности.

7
Ямы не ограждены и даже при дневном свете трудно различимы
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Ямы не ограждены и даже при дневном свете трудно различимы

На фото видно протоптанные тропы между бетонными блоками ограждения и проезжей частью, по краю технического обрыва, мимо глубокого котлована и просто по бездорожью.

Напомним, развязка в Красногорске свяжет Волоколамское и Ильинское шоссе.

Смотрите галерею к статье

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Автотранспортные проблемы Подмосковья
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить