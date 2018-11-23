Пешеходы Красногорска рискуют жизнью на стройке новой развязки

Красногорск, , 18:17 — REGNUM Жители подмосковного Красногорска с риском для здоровья и жизни совершают пешие переходы сквозь строительную площадку новой автомобильной развязки, передаёт 23 ноября корреспондент ИА REGNUM.

Проектом застройки, по всей видимости, не были предусмотрены в нужном количестве пешеходные подступы к Волоколамскому шоссе, а также временные обходные тротуары, а потребность в пешеходной инфраструктуре у жителей осталась. Они вынуждены проходить через стройку по перекопанному грунту, минуя ямы, строительный мусор, подвергая свою жизнь и здоровье опасности.

На фото видно протоптанные тропы между бетонными блоками ограждения и проезжей частью, по краю технического обрыва, мимо глубокого котлована и просто по бездорожью.

Напомним, развязка в Красногорске свяжет Волоколамское и Ильинское шоссе.

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