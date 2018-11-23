Пятница, 23 Ноября 2018 года
18:50:25 МСК

Поклонская назвала Общественную палату Крыма формальным органом

Общество

Депутата ГД расстроило то, что общественники не поддержали её борьбу с улицами Войкова

Поклонская назвала Общественную палату Крыма формальным органом
Иван Шилов © ИА REGNUM
Наталья Поклонская

Симферополь, 23 ноября 2018, 17:48 — REGNUM  Деятельность Общественной палаты Крыма носит формальный характер, поскольку общественники не решились поддержать идею о переименовании всех улиц на полуострове, которые названы в честь советского революционера Петра Войкова. Об этом на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» 23 ноября написала депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская.

«Не удивлена такими безответственными, пространными и аморфными объяснениями, прозвучавшими от комиссии ОП Крыма по культуре и межнациональным отношениям, отказавших в рассмотрении моей инициативы о переименовании улиц крымских городов, носящих имя Петра Войкова. К сожалению, это показывает, что представительство гражданского общества в Общественной палате Крыма носит лишь формальный характер», — считает парламентарий.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Наталья Поклонская сообщила ОП республики о неком коллективном обращении руководителя ОД «Царский крест» и других общественных деятелей с призывом переименовать в Крыму все улицы, названные именем «террориста и убийцы святой царской семьи» Петра Войкова. Однако местные общественники не поддержали эту инициативу, отметив, что данные вопросы должны решать люди, которые проживают на этих улицах.

Читайте ранее в этом сюжете: Переименование улиц в Крыму может привести «к последствиям, как на Украине»

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Топонимика и жизнь: наименования и переименования в России
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить