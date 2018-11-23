Поклонская назвала Общественную палату Крыма формальным органом

Симферополь, , 17:48 — REGNUM Деятельность Общественной палаты Крыма носит формальный характер, поскольку общественники не решились поддержать идею о переименовании всех улиц на полуострове, которые названы в честь советского революционера Петра Войкова. Об этом на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» 23 ноября написала депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская.

«Не удивлена такими безответственными, пространными и аморфными объяснениями, прозвучавшими от комиссии ОП Крыма по культуре и межнациональным отношениям, отказавших в рассмотрении моей инициативы о переименовании улиц крымских городов, носящих имя Петра Войкова. К сожалению, это показывает, что представительство гражданского общества в Общественной палате Крыма носит лишь формальный характер», — считает парламентарий.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Наталья Поклонская сообщила ОП республики о неком коллективном обращении руководителя ОД «Царский крест» и других общественных деятелей с призывом переименовать в Крыму все улицы, названные именем «террориста и убийцы святой царской семьи» Петра Войкова. Однако местные общественники не поддержали эту инициативу, отметив, что данные вопросы должны решать люди, которые проживают на этих улицах.

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