Новогодняя столица России – Тула ждет гостей

Тула, , 17:26 — REGNUM Программу мероприятий проекта «Тула-Новогодняя столица России» представили 23 ноября. Как сообщили ИА REGNUM в управлении пресс-службы правительства ИА, в мероприятии приняли участие министр культуры Тульской области Татьяна Рыбкина, заместитель главы администрации Тулы Надежда Токовая и председатель регионального комитета по развитию туризма Лариса Соломатина. Напомним, Тула получила звание «Новогодней столицы» в 2018 году, приняв эстафету от Ханты-Мансийска.

Мероприятия проекта рассчитаны на месяц, с 7 декабря по 7 января. В день старта проекта, 7 декабря, в Тульском кремле начнут свою работу Гостиная Деда Мороза и Всероссийская выставка-ярмарка новогодней сувенирной продукции «Новогодних дел мастер». На площадках города пройдут шоу-форум «ЗаМОРОZка», Всероссийский слет Дедов Морозов и Снегурочек, парад новогодних столиц, Битва Дедов Морозов, презентация истории проекта «Сказка о снежинке, которая не тает». Вечером на главной площади города состоится официальное открытие праздничной программы — с торжественным зажжением елки и фейерверком.

На главной же площади города заработает Губернский каток, организованный по инициативе главы Тульской области Алексея Дюмина. 7 декабря, в день его открытия, состоится ледовое шоу с участие звезд российского фигурного катания Алексея Ягудина, Татьяны Тотьмяниной, Максима Маринина и др. В этом году ледовая площадка будет не только для массового катания, но и для игры в хоккей, а посещение и прокат инвентаря — бесплатные.

8 декабря в Центральном парке для посетителей откроется новое здание Тульского экзотариума, где планируется проведение целого ряда новогодних программ. 19 декабря откроет свои двери и обновленный областной художественный музей. К старту проекта будет запущена бонусная межмузейная экскурсионная программа «Тула — мастерская России». Она реализуется государственным музеем оружия, Тульским музеем самоваров, мемориальным музеем Демидовых и «Октава». 15−16 декабря в «Октаве» откроется индустриальная металлическая елка.

В течение всего месяца праздничные мероприятия будут проходить почти ежедневно — это и квесты, и разнообразные фестивали, и мастер-классы, и экскурсии.

Но главные мероприятия, конечно, запланированы на новогоднюю ночь. Встретить 2019 год гости города и жители Тулы смогут на главной площади города. Здесь будет организована трансляция поздравления президента РФ, состоится праздничный салют. В течение шести часов под открытым небом будут выступать известные российские артисты и лучшие тульские коллективы. 31 декабря в город приедет Дед Мороз — его уже ждут в Тульском кремле, в «Октаве», в социальных учреждениях города. Сегодня город готов к празднику: все основные площадки города будут украшены в новогодней стилистике, брендирован будет и общественный транспорт.

В Туле на Новый год ждут большое количество туристов, и здесь организаторам поможет опыт проведения Чемпионата мира по футболу в России. На основных площадках и улицах Тулы будут работать порядка 400 волонтеров, которые помогут гостям ориентироваться в нашем городе. В атриуме Тульского кремля будет работать Штаб по приему гостей, где туристы смогут получить информацию о достопримечательностях, ресторанах, гостиницах города, основных площадках и мероприятиях проекта «Тула — новогодняя столица России», узнать телефоны экстренных служб, а также отправить открытку из новогодней столицы. Здесь же можно будет получить бейдж «Гость Тулы», который даст возможность получать скидки при посещении заведений Тулы, а также приятные подарки в виде напитка в кафе и ресторанах города, тульского пряника в отелях и гостиницах, сладких гастрономических брендов — в Штабе приема гостей. Бейдж можно будет получить также в туристическо-информационном центре, гостиницах и на вокзалах Тулы, предъявив документ, подтверждающий регистрацию за пределами Тульской области и заполнив короткую анкету. На данный момент действие бейджа распространено уже на 200 объектов туриндустрии.

Впервые в Туле заработает экскурсионное такси, при заказе которого пассажиры получают сразу несколько услуг: трансфер и увлекательную экскурсию от таксиста по пути следования. Заказать экскурсионное такси можно будет по телефону 71−71−71. Ценовая политика ничем не будет отличаться от обычного такси. В Туле также будет запущен сервис каршеринга. Узнать подробнее о всех мероприятиях, объектах туриндустрии и программах можно на официальном сайте проекта «Тула — Новогодняя столица России» — Tulanewyear.ru, а также на туристическом сайте региона — Visittula.com.