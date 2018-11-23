Пятница, 23 Ноября 2018 года
18:51:17 МСК

В Калининградской области официально признали население в миллион

Общество

Свыше миллиона постоянных жителей в Калининградской области стало ещё в сентябре

Калининград, 23 ноября 2018, 17:23 — REGNUM  В Калининградской области к 1 октября 2018 года постоянно проживало 1 000 915 человек. Такие данные официально представило территориальное управление Росстата по Калининградской области. Численность постоянного населения Калининградской области по состоянию на 1 января 2018 года составила 994,6 тыс. человек, увеличившись с начала 2017 года на 8,3 тыс. человек.

Читайте также: Численность населения Калининграда к 2022 году будет свыше 500 тыс. человек

За девять месяцев 2018 года население региона увеличилось уже на 6316 человек.

Читайте также: Миллионного жителя ожидают в Калининградской области уже в 2018 году

Как отмечало ИА REGNUM, прирост населения происходит в результате миграции, а не за счёт увеличения рождаемости.

Читайте также: В Калининградской области ждут миллионного жителя

Матвиенко напомнила Алиханову, что Калининград растёт из-за миграции

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Демографическая статистика
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить