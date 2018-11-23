В Калининградской области официально признали население в миллион

Калининград, , 17:23 — REGNUM В Калининградской области к 1 октября 2018 года постоянно проживало 1 000 915 человек. Такие данные официально представило территориальное управление Росстата по Калининградской области. Численность постоянного населения Калининградской области по состоянию на 1 января 2018 года составила 994,6 тыс. человек, увеличившись с начала 2017 года на 8,3 тыс. человек.

Читайте также: Численность населения Калининграда к 2022 году будет свыше 500 тыс. человек

За девять месяцев 2018 года население региона увеличилось уже на 6316 человек.

Читайте также: Миллионного жителя ожидают в Калининградской области уже в 2018 году

Как отмечало ИА REGNUM, прирост населения происходит в результате миграции, а не за счёт увеличения рождаемости.

Читайте также: В Калининградской области ждут миллионного жителя

Матвиенко напомнила Алиханову, что Калининград растёт из-за миграции