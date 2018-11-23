На курянина завели уголовное дело за жестокое убийство собаки

Курск, , 17:13 — REGNUM В Курске возбуждено уголовное дело в отношении 59-летнего курянина, который убил собаку, гулявшую в наморднике в сопровождении хозяйки. Как сообщила пресс-служба УМВД по Курской области, это произошло 18 ноября в районе зоны отдыха на улице Серегина.

Американского бульдога выгуливала 39-летняя курянка. Мужчина на велосипеде привлёк внимание собак, и, когда бульдог в наморднике подбежал к нему, достал складной нож и ударил им собаку. По словам подозреваемого, собака в наморднике и без поводка на него «бросалась». Он также рассказал, что после первого удара собака стала убегать, а он слез с велосипеда, догнал раненого бульдога и ещё шесть раз ударил его ножом.

Собака скончалась на месте. Её владелица вызвала полицию. Подозреваемый попытался скрыться, но его на месте удержали свидетели произошедшего. В отношении него были возбуждены уголовные дела по статьям «Жестокое обращение с животными» и «Умышленные уничтожение или повреждение имущества».

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