Возмутивший ярославцев дебаркадер убрали с набережной Волги

Ярославль, , 16:59 — REGNUM 23 ноября дебаркадер, вызвавший гнев ярославцев, отбуксировали от Волжской набережной, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

По свидетельству очевидцев, он уплыл вниз по Волге, и, вероятно, встал на временную стоянку в затоне или Речном порту.

Ярославские градозащитники заявили, что сооружение в восточном стиле искажает восприятие Волжской набережной, нарушает охранные нормы объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО. Активисты планировали направить жалобы во все возможные инстанции. Жестко раскритиковал вид дебаркадера и московский блогер Илья Варламов.

Никто из властей города и области не взял на себя ответственность за согласование странного объекта. Также неизвестно, по чьему указанию он покинул причал. В правительстве области опровергли версию о том, что это сделано по распоряжению губернатора Дмитрия Миронова.

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