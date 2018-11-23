Пятница, 23 Ноября 2018 года
17:13:03 МСК

Возмутивший ярославцев дебаркадер убрали с набережной Волги

Общество

Он покинул причал

Возмутивший ярославцев дебаркадер убрали с набережной Волги
Иллюстрация: Юрий Аврутов
Дебаркадер уплывает

Ярославль, 23 ноября 2018, 16:59 — REGNUM  23 ноября дебаркадер, вызвавший гнев ярославцев, отбуксировали от Волжской набережной, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

По свидетельству очевидцев, он уплыл вниз по Волге, и, вероятно, встал на временную стоянку в затоне или Речном порту.

Ярославские градозащитники заявили, что сооружение в восточном стиле искажает восприятие Волжской набережной, нарушает охранные нормы объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО. Активисты планировали направить жалобы во все возможные инстанции. Жестко раскритиковал вид дебаркадера и московский блогер Илья Варламов.

Никто из властей города и области не взял на себя ответственность за согласование странного объекта. Также неизвестно, по чьему указанию он покинул причал. В правительстве области опровергли версию о том, что это сделано по распоряжению губернатора Дмитрия Миронова.

Читайте ранее в этом сюжете: «Убожество и плевок в душу»: Илья Варламов о ярославском дебаркадере-замке

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Судьба архитектурного наследия
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить