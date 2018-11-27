Как уничтожается исторический парк «Опалиха-Алексеевское»: фоторепортаж

Красногорск, , 12:18 — REGNUM В подмосковном Красногорске уничтожается парк усадьбы «Опалиха-Алексеевское»: в настоящий момент территория обнесена забором, а застройщик вот-вот начнёт будущее строительство. Как отметил корреспондент ИА REGNUM, побывав на месте стройки, дорогу к парку отыскать практически невозможно: обилие элитных коттеджей вокруг делает территорию практически полностью частной.

Известно, что в 2017 году парк признали выявленным объектом культурного наследия, однако позже в областном департаменте культуры изменили свое решение. Как гласит информационный щит на заборе, территория является заброшенной и скоро превратится в благоустроенный жилой квартал с парком.

«Работы ведутся строго в соответствии с законодательством и градостроительным назначением участка. Осуществляется наблюдение со стороны Общественной палаты Красногорска», — отметили застройщики.

Так, часть территории предусмотрена под жилую застройку (4−6 этажей), там планируется построить детский сад и спорткомплекс. Четыре гектара превратятся в благоустроенный парк с прудами и будут подарены собственником участка городу Красногорску. Отмечено, что в настоящий момент территория парка огорожена с целью сохранения зелёных насаждений, а сама инициатива будущего строительства поддержана жителями и общественными организациями Красногорска.

Девелопером проекта выступает «Сити-XXI век». Между тем, как сообщало ИА REGNUM, активисты полагают, что зелёные насаждения на территории усадьбы вырубаются. Так, Следственный комитет России по Московской области уже приступил к проверке законности будущего строительства и спиливания деревьев.

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