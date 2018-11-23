Вьетнам намерен стать одной из первых стран, запустивших 5G связь

Ханой, , 23:39 — REGNUM Министр информации Вьетнама Нгуен Мань Хунг заявил о скором внедрении 5G связи. По словам министра, это станет прорывом не только в сфере телекоммуникаций Вьетнама, но и для всего мира. Новая сеть будет передавать информацию в 50−100 раз быстрее, чем 4G. Внедрение 5G является неотъемлемой и приоритетной частью Четвертой промышленной революции во Вьетнаме, сообщает издание Tuoi Tre.

В отличие от предыдущих поколений, сеть 5G не только улучшит мобильную связь и Интернет-соединение, к ней также можно подключать различное промышленное оборудование и автомобили.

По заявлению стратегического директора компании Viettel Нгуена Ву Лыу, на одном квадратном километре покрытия 5G сетью смогут одновременно пользоваться до миллиона устройств.

Запустить 5G cвязь правительство Вьетнама планирует в 2020 г. В 2019 г. начнутся технические испытания сети. Управление радиочастот Вьетнама заявило, что для 5G будет выделена отдельная частота, чтобы не повторилась ситуация, когда сети 4G и 2G использовали одну частоту, что вызывало технические проблемы.