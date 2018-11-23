В Рязанской области 8-летний школьник стал героем, но лишился родителей

Рязань, , 16:46 — REGNUM Восьмилетний Максим Богдан, спасший из пожара своих младших брата и сестер, вскоре воссоединится с отцом и матерью, которых лишили родительских прав из-за отсутствия нормальных условий для проживания детей. Уполномоченный по правам ребёнка Анна Кузнецова связалась с региональным детским омбудсменом и губернатором Рязанской области, сообщает «Московский комсомолец».

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В августе 2018 года в селе Чучково в доме семьи Богдан произошёл пожар. Родителей не было дома, поэтому старшая дочь побежала звать на помощь, а восьмилетний Максим в это время помогал выбраться из горящего здания своим двум младшим сёстрам и брату.

В ноябре за отважный поступок Максима наградили медалью за мужество в Совете Федерации. Председатель Совета Федерации Федерального собрания РФ Валентина Матвиенко лично вручила мальчику награду.

Однако в этой истории не всё так радужно. После пожара у семьи не осталось дома и денег, поэтому родители временно проживают в социальном жилье. На отца завели уголовное дело за «Оставление детей в опасности». Из-за тяжёлого материального положения детей отправили в реабилитационный центр. Органы опеки не вернут детей родителям, пока те не обеспечат их нормальными условиями для проживания. На историю Максима обратила внимание омбудсмен Анна Кузнецова. Она пообещала разобраться в ситуации и помочь семье.

Ранее ИА REGNUM рассказывало, что 15-летняя Карина Парышева из Петропавловска-Камчатского в середине октября спасла пятерых детей из пожара. За героический поступок девочка получила благодарность от руководства Главного управления МЧС России по Камчатскому краю. Также юную героиню представили к ведомственной медали МЧС России. Соответствующие документы направили в департамент кадровой политики МЧС России.

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