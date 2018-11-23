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«Зачем людей загонять в инкубаторы?» — экс-министр о застройке городов

Общество

«Америка малоэтажная, а Россия 17-этажная. Давайте думать, что будет потом. Зачем людей загонять в инкубаторы?»

Москва, 23 ноября 2018, 16:37 — REGNUM  РФ нужно уделить внимание малоэтажному строительству. Как передает корреспондент ИА REGNUM 23 ноября, об этом заявил экс-министр строительства РФ (1994−1997 годы) Ефим Басин на парламентских слушаниях в Госдуме по реновации в РФ.

Басин обратил внимание, что основная застройка в городах ведётся высотными домами.

«Америка малоэтажная, а Россия 17-этажная. Давайте думать, что будет потом. Зачем людей загонять в инкубаторы?» — спросил он.

По мнению бывшего министра, «надо уделить внимание и малоэтажному строительству».

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Градостроительная политика в Российской Федерации
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