«Зачем людей загонять в инкубаторы?» — экс-министр о застройке городов

Москва, , 16:37 — REGNUM РФ нужно уделить внимание малоэтажному строительству. Как передает корреспондент ИА REGNUM 23 ноября, об этом заявил экс-министр строительства РФ (1994−1997 годы) Ефим Басин на парламентских слушаниях в Госдуме по реновации в РФ.

Басин обратил внимание, что основная застройка в городах ведётся высотными домами.

«Америка малоэтажная, а Россия 17-этажная. Давайте думать, что будет потом. Зачем людей загонять в инкубаторы?» — спросил он.

По мнению бывшего министра, «надо уделить внимание и малоэтажному строительству».