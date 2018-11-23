ИА «Новороссия» принесло извинения Константину Затулину

Москва, , 16:27 — REGNUM ИА «Новороссия» опровергло информацию о том, что «Затулин назвал Донбасс недостаточно русским». Об этом сегодня, 23 ноября, сообщает пресс-служба депутата Государственной Думы РФ Константина Затулина.

Главный редактор информагентства Станислав Смагин от лица «Новороссии» принес извинения за вольную трактовку интервью Константина Затулина и опубликовал опровержение распространенной ранее информации. В связи с этим депутат ГД РФ принял решение о прекращении судебного разбирательства по данному вопросу.

В пресс-службе Константина Затулина отметили, что, по его мнению, фраза «Константин Затулин назвал Донбасс недостаточно русским», оскорбляет национальные чувства жителей Донбасса, и он не только не говорил этих слов, но и не мог допустить подобной трактовки. Свою позицию по приписанному ему ИА «Новороссия» высказыванию, он уже изложил в своей колонке на РИА ФАН в статье «Я сказал правду».

«В начале сентября нынешнего года после интервью К. Ф. Затулина РИА ФАН и по материалам этого интервью ИА «Новороссия» опубликовала новость и авторскую статью главного редактора, в которых выносился на обсуждение тезис «Константин Затулин назвал Донбасс недостаточно русским». ИА «Новороссия» признает, что данная фраза («Затулин считает Донбасс недостаточно русским») в интервью Затулина не звучала.

Редакция приносит извинения Константину Федоровичу Затулину за подобную трактовку его позиции, выраженной в интервью РИА ФАН», говорится в опубликованном на сайте ИА «Новороссия» опровержении.