Басманный суд Москвы просят арестовать зятя сенатора от Карачаево-Черкесии

Москва, , 16:15 — REGNUM Следствие ходатайствует перед судом об аресте жителя Карачаево-Черкесии Руслана Агоева. Его подозревают в причастности к убийству активиста общественной молодежной черкесской организации «Адыгэ-Хасэ» Аслана Жукова.

Ходатайство СКР поступило в Басманный суд Москвы, подтвердила пресс-секретарь суда Юнона Царева. По ее словам, следователи просят санкционировать заочный арест Агоева. Сам он находится в международном розыске, пишет ТАСС.

Напомним, имя Руслана Агоева всплыло в ходе следствия после того, как на него дал показания подозреваемый в убийстве Аслана Жукова. Арестованный по подозрению в убийстве Расул А. сообщил, что ему за это заплатили 1 млн рублей, а заказчиком назвал Руслана Агоева — охранника сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова, ставшего впоследствии его зятем и директором «Ставропольгоргаза». По данным «Коммерсанта», предполагаемый заказчик выехал в ОАЭ, где скрывается от следствия.

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Как сообщало ИА REGNUM , убийство Аслана Жукова было совершено в 2010 году. Однако за восемь лет следствие так и не установило виновных. Осенью 2018 года материалы дела были переданы из республики в Центральный аппарат СКР. За время расследования в деле был отмечен ряд странностей. Так, в 2012 году был отпущен из зала суда и признан невиновным Расул А. — подозреваемый в совершении убийства. При этом суд даже не учел его признательные показания в совершении преступления.

В августе 2018 года Расул А. пришел сам и сдался правоохранителям с добровольным признанием в убийстве активиста черкесского движения «Адыге-Хасэ» Аслана Жукова.