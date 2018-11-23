Первый городской поезд соединил новый микрорайон и центр Белгорода

Белгород, , 16:04 — REGNUM В Белгороде 23 ноября в первый рейс отправился городской поезд, который будет перевозить жителей микрорайона «Новая жизнь» к местам работы и учёбы в областном центре. Об этом сообщила пресс-служба ЮВЖД.

В рабочие дни по маршруту «Белгород — Разъезд 134 км — Белгород» будут курсировать восемь рельсовых автобусов РА-2. Останавливаться они будут на станции Белгород-Сумская и на 143-м километре.

Новый железнодорожный маршрут должен увеличить пропускную способность центральных улиц города, освободив их от пробок в часы «пик». Поездка до вокзала Белгорода занимает 10−12 минут и стоит 17,5 рублей. В городских поездах действуют все федеральные и региональные льготы, в том числе 50% скидка на проезд для студентов и школьников и 75% для детей от пяти до семи лет. В компании отметили, что городской поезд обладаем преимуществами перед автомобильным транспортом: его работа не зависит от погодных условий, чётко соответствует графику, а проезд в поезде безопасен и удобен.