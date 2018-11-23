В СКР предлагают отменить заявительный характер оказания социальной помощи

Челябинск, , 16:03 — REGNUM Заявительный характер оказания гражданам некоторых видов социальной помощи может быть изменён на обязательный. Предложения о необходимости такой меры сейчас прорабатывает Следственный комитет России, говорится на официальном сайте управления СКР по Челябинской области.

Поводом для такого заявления стала ситуация с 11-летним мальчиком из челябинского города Южноуральска. Как ранее сообщало ИА REGNUM, в марте ребёнок был избит ломом. Напал на него 20-летний сосед. В ноябре суд постановил применить к нападавшему принудительные меры медицинского характера. А школьнику потребовалась длительная реабилитация.

По информации некоторых местных СМИ, мать ребёнка не смогла добиться помощи государства в этом вопросе. После этого свою проверку начало челябинское управление СКР. Выяснилось, что в период с 27 марта по 9 мая ребёнок находился в областной детской больнице, перенёс две операции. А с 25 июля по 25 августа он был в отделении реабилитации центра социальной защиты «Семья», где прошёл курс восстановления после операций. С 26 октября находится в отделение медицинской реабилитации и санаторного лечения областной детской больницы.

Помогает соцзащита и матери ребёнка. Женщина получает пенсию по инвалидности и пособия по уходу за детьми. Также она, как оказавшаяся в трудной жизненной ситуации, получила единовременную материальную помощь.

Пришлось ей прибегнуть и к платной медицине. Помощь ребёнку оказали в одном из медицинских центров Челябинска. Деньги на лечение собрали неравнодушные граждане. Во время приёма в областном управлении СКР женщина обратилась к следователям с просьбой помочь в дальнейшем лечении сына, оплате проживания в Челябинске и покупке дорогостоящих лекарств.

Также выяснилось. что мать ребёнка подала к его обидчику гражданский иск. Но в ходе рассмотрения уголовного дела его не приняли, так как в связи с прунктом 22 постановления Пленума Верховного суда России от 7 апреля 2011 №6 гражданские иски, заявленные по уголовным делам о применении мер медицинского характера, не подлежат рассмотрению. Впрочем, это не мешает рассматривать такой иск в порядке гражданского судопроизводства. С его подготовкой и подачей в Южноуральский городской суд женщине уже помог следователь СКР.

В ходе проверки ситуации, в которой оказались женщина и его сын, руководство областного управления СКР обратилось к губернатору Челябинской области Борису Дубровскому и в областной минздрав с требованием оказать семье, попавшей в трудную жизненную ситуацию, всю возможную помощь, в том числе организовать дистанционное обучение мальчика и помочь с покупкой дорогостоящих лекарств. Губернатор уже отреагировал и заявил о том, что медики оказывают ребёнку всю необходимую помощь, а областному министерству социальных отношений им даны поручения об оказании семье всей возможной помощи.

В связи с возникшей ситуацией в областном управлении СКР констатировали, что оказание нуждающимся социальной помощи сейчас носит заявительный характер. Гражданин, которому она необходима, должен попросить о ней письменно в конкретном учреждении и при этом указать конкретный пункт закона, на котором основана его просьба. При этом, отметили в ведомстве, граждане часто не могут получить необходимую им помощь из-за незнания нормативно-правовой базы.

«В связи с этим Следственный комитет России прорабатывает предложения о необходимости внесения изменений в действующее законодательство (все сферы социальной поддержки) об установлении не заявительного, а обязательного характера оказания социальной помощи всем нуждающимся, подпадающим под конкретные критерии оказания необходимой помощи в рамках действующего законодательства», — говорится в официальном сообщении СКР.

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