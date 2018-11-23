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В Крымском университете выбирают имя для аэропорта

Общество

В списке осталось имя русского художника Ивана Айвазовского, адмирала Павла Нахимова и императрицы Екатерины II

В Крымском университете выбирают имя для аэропорта
© ИА REGNUM
Аэропорт Симферополя

Симферополь, 23 ноября 2018, 16:02 — REGNUM  Студенты и преподаватели Крымского федерального университета (КФУ) им. В. И. Вернадского выбирают имя для нового терминала симферопольского аэропорта, сообщает 23 ноября пресс-служба вуза.

«Голосование проходит на территории вуза, и это очень удобно — много представителей молодого поколения симферопольцев, получающих высшее образование, находятся в одном месте, это позволяет сразу охватить большую референтную группу», — сообщил заместитель директора Таврической академии КФУ по воспитательной работе Антон Трофимов.

Отмечается, что после предварительного отбора в списке осталось имя русского художника Ивана Айвазовского, адмирала Павла Нахимова и императрицы Екатерины II. Голосование пройдет во всех структурных подразделениях КФУ, и каждый желающий получит возможность внести свой вклад в облик будущего Крыма.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, победители конкурса будут названы в декабре.

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