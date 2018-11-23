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Глава районного отдела миграционной службы в Алма-Ате оштрафован за взятки

Общество

В ходе обысков было изъято 800 паспортов иностранных граждан

Алма-Ата, Казахстан, 23 ноября 2018, 16:07 — REGNUM  Ауэзовский районный суд Алма-Аты приговорил начальника отдела миграционной службы УВД Бостандыкского района к штрафу в 4,7 млн тенге ($12 823) за получение взятки с пожизненным лишением права занимать должность на госслужбе. Об этом заявила представитель агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции Жанна Бастарова, сообщает издание Informburo.

Штраф в размере 790 тыс. тенге ($2155) также получил сотрудник миграционной службы за посредничество во взяточничестве.

По версии следствия, гражданин Казахстана организовал регистрацию иностранных граждан через сотрудников миграционной полиции за денежное вознаграждение в размере от 3 тыс. до 30 тыс. тенге ($8,2−82).

Подозреваемый осуществлял свою деятельность через доверенных лиц в офисах, открытых в различных частях Алма-Аты. В ходе обысков было изъято 800 паспортов иностранных граждан.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 ноября специализированный межрайонный суд по уголовным делам Алма-Аты приговорил бывших сотрудников таможни к различным срокам лишения свободы за получение взяток.

Читайте ранее в этом сюжете: В Алма-Ате суд приговорил бывших таможенников к различным тюремным срокам

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