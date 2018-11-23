Освоить средства и сбросить скорость: зачем нужны приподнятые переходы

Санкт-Петербург, , 15:51 — REGNUM Чиновники нашли новый способ потратить бюджетные средства, но верно и то, что если переходы будут ощутимо подняты над уровнем дороги, то водители будут сбрасывать скорость, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в пятницу, 23 ноября, глава автоклуба А24 Денис Шубин, комментируя инициативу министерства транспорта о модификации «зебры».

Ранее РИА Новости сообщили о предложениях Минтранса внести ряд поправок в обустройство пешеходных переходов. Их предлагается «поднять» над уровнем дороги, сделав своеобразными «небольшими лежачими полицейскими», что должно повысить безопасность на дорогах, потому что водители будут обращать на такие переходы больше внимания.

Прежде всего это замечательный для подрядчиков проект по переделке всех пешеходных переходов, а для чиновников — новый повод потратить значительные средства.

С другой стороны, если переходы будут ощутимо подняты над уровнем дороги, то водители, конечно, будут сбрасывать скорость. Но возникает вопрос о соответствии ГОСТам и о том, как убирать такие участки дороги. Эффект мы сможем оценить только тогда, как они построят эти переходы, — отметил Шубин.