Оставьте парад для 9 мая, в январе надо почтить память — блокадница

Санкт-Петербург, , 15:53 — REGNUM Идея военного парада на Дворцовой площади с проходом военной техники 27 января 2019 года, в день 75-й годовщины полного освобождения Ленинграда от блокады, выглядит странно. Таким мнением в беседе с корреспондентом ИА REGNUM поделилась блокадница Эмма Лешина, проживающая в Кронштадте.

«Парад в честь чего? День Победы — это парад. 7 ноября, когда уходили на фронт — это парад. Я считаю, что 27 января надо отдать дань тем, кто погиб, умер, был жертвой блокады. Заметить тех, кто выжил, дал жизнь новому поколению — блокадников, ветеранов», — сказала Лешина.

Ранее группа общественных деятелей, депутатов, блокадников и их потомков попросила врио губернатора Петербурга Александра Беглова отменить запланированное военное шествие с участием техники по Дворцовой площади 27 января, посчитав это неуместным мероприятием. По словам Эммы Лешиной, ее знакомые блокадники придерживаются аналогичной позиции.

«Мы считаем, что почтить память надо на Пискаревском кладбище, в Кронштадте, возлагать венки и цветы к братской могиле. Память почтить», — повторила она.

Как отмечает ИА REGNUM, в то же время другие блокадники и представители ряда политических партий выступили в поддержку проведения парада, поскольку, по их мнению, день освобождения от блокады для жителей и защитников Ленинграда был не «днем скорби», а праздником победы над врагом.

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