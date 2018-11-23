В США записка шестиклассницы помогла мужчине сэкономить около $2 тысяч

Вашингтон, , 15:46 — REGNUM В соцсетях обсуждают записку, которую в США владельцу пострадавшего в ДТП автомобиля оставила девочка-шестиклассница. Пользователь Twitter Andrew Sipowicz сфотографировал письмо, размещенное на капоте его машины и выложил снимок в интернет.

https://twitter.com/Andrew_Sipowicz/status/1064976517858541568

Школьница написала: она видела, как в его Mustang въехал школьный автобус, которым управляла женщина. Девочка оставила информацию о времени аварии и номере автобуса. При этом она извинилась за водителя, покинувшего место ДТП. Мужчина отметил, что поступок ребёнка позволил сэкономить ему около $2 тыс. На момент написания этой заметки публикация Andrew Sipowicz собрала более 1,2 млн лайков.

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Ранее ИА REGNUM опубликовало ролик, который в сеть выложил рэпер 50 cent. В нём популярный исполнитель пожаловался на то, что провел День благодарения в одиночестве, без индейки и в компании бутерброда. Впрочем, он дал понять, что те, кто оставил его одного лишились возможности потратить множество пачек стодолларовых купюр, тарелку с которыми он показал в конце видео.

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