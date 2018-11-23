В Дагестане освободили мужчину после пяти лет рабства

Махачкала, , 15:51 — REGNUM В Дагестане мужчину освободили от трудового рабства. Он находился в неволе больше пяти лет, пишет 20 ноября общественное движение против рабства «Альтернатива».

История Алексея началась в 2013 году в Москве, на Площади трех вокзалов. Будучи безработным и где-то потерявшим документы, он познакомился с неизвестным, который предложил Алексею работу в Дагестане с зарплатой в размере восемь тысяч рублей.

В городе Махачкале автобус с Алексеем и с девятью такими же пострадавшими встретил некто Мага по прозвищу «Доктор» — хозяин кирпичного завода в Каспийске. Мага передал водителю автобуса деньги, то есть фактически купил людей.

«Доктором Магу прозвали за то, что он сначала человека бьет, а потом лечит, наливая водку», — рассказал пострадавший.

Далее Алексея посадили в легковую машину и увезли на сам завод. Там он проработал до конца сезона, но никаких денег не получил. Потерпевший несколько раз пытался уйти с завода, но его ловили, возвращали и избивали. И наконец на третий раз, зимой 2014 года, побег состоялся.

Однако история на этом не завершилась. Недалеко от Махачкалы Алексея остановили полицейские для проверки документов. Пользуясь безвыходным положением пострадавшего, они предложили ему поработать у кого-то из их родственников. В итоге мужчина оказался на пастбище.

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Несколько лет Алексей занимался выпасом скота, опять же абсолютно бесплатно. Одни хозяева передавали его другим, пока пострадавший не оказался на кошарах в селе Карабудахкенте, где нашелся человек, решивший ему помочь. Он втайне от хозяев вызволил Алексея и отвез его в православную церковь.

Там Алексею дали временный приют, а позже позвонили в «Альтернативу». Активисты движения встретили Алексея и помогли ему отправиться в Москву.

Напомним, что случаи попадания людей в трудовое рабство в Дагестане были зафиксированы и ранее. Так, например, в августе 2016 года из неволи был вызволен житель города Волгограда Николай С., который восемь месяцев бесплатно работал чабаном на кошаре недалеко от села Коктюбей в Тарумовском районе республики.

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