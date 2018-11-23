Должник сам выразил желание расстаться с квартирой — юрист о решении ВС

Москва, , 15:40 — REGNUM По факту Верховный суд лишь допустил возможность реализации квартиры должника, вернув дело на новое рассмотрение в первую инстанцию, сказал корреспонденту ИА REGNUM директор компании «Современная защита» Леонид Файнберг, комментируя решение Верховного суда о возможности изъятия у банкрота в пользу кредитора единственного жилья.

Ранее коллегия Верховного суда удовлетворила кассационную жалобу на акты нижестоящих судов по делу Анатолия Фрущака. Нижестоящие инстанции освободили должника-банкрота от необходимости продавать свою пятикомнатную квартиру площадью 198 кв. м для уплаты долга.

«В данном случае должник добровольно передал квартиру свои родственникам. А, значит, изъявил готовность с ней расстаться. Этим и руководствовался ВС в своем решении — тем, что должник готов был добровольно расстаться с имуществом, а значит, квартиру можно включить в конкурсную массу с целью дальнейшей реализации в ходе публичных торгов для погашения требований кредиторов.

Следует уточнить, что ВС всего лишь допустил возможность реализации, вернув дело на новое рассмотрение в первую инстанцию. Полагаю, что суды первой инстанции всё же не станут выносить решение в пользу изъятия единственного жилья. В противном случае решение наверняка будет оспорено и в итоге может дойти до Конституционного суда.

При этом изъятие единственного жилья прямо противоречит Конституции, так как она гарантирует его сохранность и неделимость. Практика предыдущих решений Конституционного суда по делам с единственным жильем показывает, что оно всегда остается у собственника.

Ранее, если у должника было дорогое жилье, то кредиторы могли получить его в собственность, воспользовавшись лазейкой в законе. Они дарили должнику дешевую квартиру, а финансовый управляющий был обязан принять подарок, так как дар улучшал финансовое положение должника.

Впоследствии суд изымал большую квартиру в пользу кредиторов. Но недавно Верховный суд закрыл этот путь, поставив условием получения подарка согласие должника».

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