И суд не помеха: жители Кунцево намерены продолжать борьбу за сквер

Москва, , 18:55 — REGNUM Жители 47-го и 48-го кварталов московского района Кунцево намерены продолжить борьбу за территорию района, которая отдана под реконструкцию группе компаний ПИК. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил активист, житель 48-го квартала Кунцево Иван Рожнов, проживающий на ул. Ивана Франко 22, корпус 4.

Напомним, Верховный суд РФ отклонил коллективный иск жителей, пытавшихся оспорить план реконструкции двух кварталов, принятый мэрией Москвы.

«Суд нам отказал в наших требованиях, но решение было не связано с тем, что происходило на самом процессе: наши адвокаты говорили очень убедительно, и суд, вопреки очевидности, встал на сторону группы компаний ПИК, что доказывает его предвзятость. Это очень печально, но мы будем продолжать бороться, подавать дальнейшие жалобы, в частности, конституционную жалобу в Конституционный суд на решение Верховного суда. У нас есть еще несколько параллельных исков, которые сейчас рассматриваются. Мы судебную историю не собираемся прекращать», — подчеркнул активист.

Он также сообщил, что на территории района круглосуточно дежурит отряд полиции, который на любые попытки жителей собраться реагирует угрозами задержания. Кроме того, уже сейчас в районе ведутся подготовительные работы к будущему строительству: установлен забор и бытовки для рабочих, планируется вырубка деревьев. Очевидно, в ближайшее время начнутся сами строительные работы.

Как сообщало ИА REGNUM, порядка 60 жителей района Кунцево 22 ноября собрались в здании Верховного суда РФ, где рассматривался их коллективный иск к мэрии Москвы.

Читайте подробнее: Несколько десятков жителей Кунцево пришли в суд по иску к мэрии Москвы