Реакция на реновацию в Москве могла стать другой?

Москва, , 15:20 — REGNUM Возможность реконструкции домов вместо их сноса изменила бы реакцию на проект реновации в Москве, заявила 23 ноября председатель комитета Государственной думы РФ по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Галина Хованская на парламентских слушаниях в нижней палате парламента по реновации в РФ.

«Наш проект отличается от московского тем, что у нас предполагается не только и не столько снос, а в первую очередь мы говорим о реконструкции домов, которые могут быть реконструированы. Из московской программы исключались дома кирпичные, потому что жители не хотели, чтобы их дом сносили. Вот если бы мы предусмотрели в московском законе возможность реконструкции таких домов, была бы другая реакция. Потому что после реконструкции дома возникает новая площадь, возникают другие, гораздо более комфортные условия проживания», — отметила она, рассказывая о проекте реновации в России.

Также Хованская обратила внимание, что согласие собственников и желание региональной власти являются залогом успеха реновации.