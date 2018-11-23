Перевозчики мигрантов снова выходят в Средиземное море

Рим, , 15:13 — REGNUM Представители трех неправительственных организаций, специализирующихся на перевозке мигрантов в Средиземном море из территориальных вод Ливии в Европу, объявили о возобновлении деятельности, передает Il Giornale в пятницу, 23 ноября.

Речь идет о Sea Watch, Proactiva Open Arms и Mediterranea. Они намерены продолжить «защиту прав человека» методом поиска и спасения мигрантов в море.

Одновременно в комиссариате ООН по правам человека вновь выразили озабоченность действиями правительства Италии по ограничению нелегальной миграции, прежде всего, в части закрытия всех портов страны для всех кораблей перевозчиков нелегальных мигрантов.

Новое правительство Италии с июня 2018 года в соответствии со своими предвыборными обещаниями начало ограничивать приток в страну нелегальных мигрантов, в частности, запретило вход в свои порты кораблям неправительственных организаций, которые перевозят таких мигрантов. Летом 2018 года поток нелегальных мигрантов в Италию сократился на 80%.

Власти полагают, что нужно помогать мигрантам «у них дома», а не в Европе, не поощрять бизнес по доставке мигрантов в ЕС и не вынуждать мигрантов работать на черном рынке и жить в недостойных условиях. Если другие страны Евросоюза считают нужным принимать мигрантов, они должны это делать на своей территории, подчеркивают в правительстве. Осенью 2018 года в Италии был принят декрет о безопасности и миграции, сокращающий расходы правительства на мигрантов и упрощающий их высылку из страны.

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