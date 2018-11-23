«Недостойно и неправильно» — Лев Лещенко об аресте рэпера Хаски

Москва, , 15:22 — REGNUM Любое вмешательство правовых структур в деятельность артистов — «недостойно и неправильно». Так народный артист России Лев Лещенко прокомментировал инцидент с рэпером Хаски в интервью радиостанции «Говорит Москва».

Он отметил, что сам факт вмешательства силовых структур в искусство — беспрецедентный случай. По его мнению, ситуация с Хаски напоминает советскую цензуру и худсоветы.

«Надо покопаться в законодательстве и посмотреть, насколько вообще на законодательном уровне правовые структуры могут вмешиваться в творческую жизнь», — подчеркнул Лещенко.

Ранее в защиту рэпера также вступился писатель Захар Прилепин. В своём Facebook он написал, что Хаски — «талантливейший музыкант и настоящий патриот», а то, что делают СК и прокуратура — необдуманный «беспредел». Он отметил, что в России часто награждают весьма посредственных исполнителей, «которые сеют пошлость и глупость, которых никакой метлой не загонишь в Сирию или на Донбасс». Прилепин добавил, что вместе с этим давлению подвергаются люди, «в которых есть еще человеческое, сыновье уважение к стране».

Напомним, 22 ноября Хаски арестовали на 12 суток из-за попытки выступить перед фанатами на крыше чужого автомобиля в Краснодаре. Рэпер залез на автомобиль после того, как в местном клубе без объяснения причин отменили его выступление. Мероприятие собирались провести в новом месте из-за того, что прокуратура, ссылаясь на борьбу с экстремизмом, запретила выступление исполнителя в заведении Arenа Hall.

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