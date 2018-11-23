В Петербурге проверили ремонт старинных и советских фасадов

Санкт-Петербург, , 15:10 — REGNUM В Петербурге завершают приемку капитального ремонта фасадов перед зимой. Специалисты Фонда капремонта уже проверили работы с историческими домами и домами первой массовой серии.

Всего в 2018 году в Петербурге предполагалось привести в порядок 253 здания, из них 71 дом является объектами культурного наследия. Около 10% работ завершить не удалось.

«В общей сложности, выполнение составляет 91%», — сообщили в Фонде капремонта.

Из упомянутых 253 домов фасады полностью отремонтировали в 185-ти, по остальным объектам работы завершены лишь на 70%.

Так, в Петроградском районе ремонтируются 13 домов, абсолютное большинство из них — это памятники истории и культуры. Удалось привести в порядок дом №13/4 по Большому проспекту, причем пришлось воссоздавать архитектурные элементы на лицевом фасаде.

Как сообщало ИА REGNUM, у рабочих в Петербурге не всегда складывается работа с архитектурными украшениями здания. Например, на Петроградской стороне на улице Ропшинской барельеф ангела получил в этом году сверлом в живот.

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В 2015 году барельеф нимфы на доме по улице Восстания и вовсе оказался изуродован в процессе неумелой «реставрации». Голову русалки с дома на углу Банковского переулка тоже обнаружили лишь в этом году: она не удержалась на здании, потому что рабочие решили заделать образовавшиеся трещины штукатуркой.

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Сложности возникали и при получении ордеров ГАТИ на установку лесов. Так случилось с компаниями, которые ремонтировали дома на Кронверкском проспекте — там параллельно ремонтировали сети газоснабжения.

Фонд капремонта также проверил фасады домов первой массовой серии в Калининском и Красногвардейском районах. В плане на 2018 год значились 33 таких здания. Эти дома были возведены в 1950—1980-х годах прошлого века в спальных районах — Фрунзенском, Калининском, Красногвардейском, Кировском, Колпинском, Московском, Невском, Пушкинском и Петродворцовом.

В Калининском районе отремонтированы 7 домов первой массовой серии, в Красногвардейском районе — 6 фасадов. Все такие здания до капремонта были облицованы керамической плиткой. Со временем облицовка начала крошиться и это привело к тому, что панели стали пропускать холод.

Теперь ремонтники полностью расчищают фасад от облицовочного слоя, штукатурят панели, проводят гидроизоляцию швов, восстанавливают ограждения балконов и лоджий. Затем фасады ждет покраска.

Добавим, в 2019 году Фонд собирается отдать на ремонт фасады 224 зданий. Восемь объектов уже выставлены на торги по выбору подрядчика.

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